Grup toplantısında konuşan CHP Lideri, 81 il valisine seslenerek "Bana dava açmazsanız namertsiniz, hepiniz ahlaksızlığın militanısınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta hedefinde valiler vardı.

"AHLAKSIZLIĞIN MİLİTANISINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim eski milletvekili arkadaşımız bir açıklama yapıyor; 'vali militan, kaymakam militan, yargıç militan, alınan kararları görüyoruz..' diyor. Vay sen misin militan diyen... İçişleri Bakanlığı bütün valiliklere bir yazı hazırlıyor. Hepiniz dava açın diye. Dava açmazsanız namertsiniz. Hepiniz militansınız. Ahlaksızlığın militanısınız." dedi.

CHP SIRALARINDA ALKIŞ TUFANI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun valilere yönelik bu hakareti, CHP sıraları tarafından alkışlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, valilere hakaret etti VİDEO