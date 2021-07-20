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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı

    Kılıçdaroğlu ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafın altına, "Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2021 - 13:10
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 13:36
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı nedeniyle ailesiyle çektirdiği fotoğrafı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

    Ailesi ile olan fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, herkesin bayramını kutladı.

    "YİNE AİLECEK BULUŞTUK.."

    Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşım için şu ifadeleri kullandı;

    "Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin.

    Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye"

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #1

    Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'ndan önce, "Arefe günü Selvi Hanım ve benim geleneksel gece mesaimiz başlar. Her bayram tüm aile bir araya geliriz. Yarın birlikteyiz." paylaşımını yapmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #2

    TORUNU DURU BÜYÜDÜ

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı aile fotoğrafında, torunu Duru dikkati çekti.

    Yıllar önce, Kılıçdaroğlu'nun kucağında poz veren Duru'nun son halini görenler şaşırdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #3

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan bayram paylaşımı #4

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