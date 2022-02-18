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    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti

    DEVA Partisi Lideri Babacan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan söz kesme töreninde kız istedi.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 09:23
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, söz kesme töreninde bir araya geldi.

    İki lider, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katılarak kurdele kesti.

    CHP Lideri'ne eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi Lideri'ne eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.

    ALLAH'IN EMRİYLE

    İlk olarak Babacan  "Bugün beraber çalıştığımız Ölmez Ailesi'nin değerli oğlu  Roşat ile size ziyarete geldik. Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz." diyerek söze başladı.

    "YETER Kİ MUTLU OLSUNLAR"

    Babacan’ın kız isteme sözlerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “Kızımızı evladımıza veriyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar.” yanıtını verdi

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan söz kesti #2


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