Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki liderlik farkı Olaf Scholz'a benzemeyi onur olarak değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşın "Biden ile görüşmeyi diler miydiniz" sorusuna, "O Biden ise Ben de Erdoğan" cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o görüntüleri sosyal medyda paylaşım rekoru kırıyor.

ensonhaber.com

Türkiye'de seçim için nefesler tutuldu...

Pazar günü seçmen kararını verecek.

Liderler son saatleri sahada geçirirken muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dış basına verdiği demeçler gündeme bomba gibi düşüyor.

Kılıçdaroğlu'nun en son Alman ARD televizyonuna verdiği demeç olay oldu.

"Alman Başbakan'a benzemek onurdur"

Kılıçdaroğlu'na yöneltilen "Türkiye'nin Olaf Scholz'u musunuz?" sorusuna cevabı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu soruya, "Olaf Scholz gibi olmak bir onurdur." sözleriyle cevap verdi.

Bu sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine Biden ile ilişkin sorulan soruya cevabını akıllara getirdi.

Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi de gündeme gelmişti.

"O Biden ise ben de Erdoğan"

BM kapsamında bir oturumdan çıkan Cumhurbaşkanı'na bu durum hatırlatıldı ve Biden ile görüşüp görüşmeyeceği "Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?" ifadeleri ile soruldu.

Erdoğan'ın verdiği şu cevap ise hafızalara kazındı:

"Resepsiyonuna katılacağım. Niye? O Biden ise ben de Erdoğan."