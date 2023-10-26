Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Ankara'da bir araya geldi CHP'de büyük kurultaya sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na kurultayda divan başkanlığı önerisinde bulunduğu belirtildi.

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ensonhaber.com

CHP, büyük kurultaya hazırlanıyor...

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim ve istifa çağrılarının gölgesinde partililer kurultaya gidecek.

Kaybedilen seçimlerin ardından ilk isyan bayrağını çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun baskısının ardından geri adım atarak yerel seçimlerde tekrar İBB adayı olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu koltuğunu korumaya çalışıyor

Tüm bu süreç yaşanırken İmamoğlu ve değişim ekibi ise Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu almak için çalışmalarını sürdürdü.

Genel merkezin desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'na karşılık değişimcilerin adayı CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu.

Kurultay öncesi kritik görüşme

Merakla beklenen kurultay öncesi ise bugün kritik bir görüşme gerçekleşti.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak kurultay öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara’da bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.

Kılıçdaroğlu kazanacağından emin

Özellikle delege sisteminin değişmesiyle kurultaydan zaferle çıkacağına inanan Kılıçdaroğlu'nun, kurultayda birlik ve beraberlik mesajı vermesi bekleniyor.

Bu amaçla Kılıçdaroğlu, kurultayın divan başkanlığına her iki tarafın da üzerinde anlaşacağı bir isim getirmek istiyor.

İmamoğlu'na divan başkanlığını önerdi

Bu ismin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ifade edildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun, İmamoğlu’na kurultayda divan başkanlığı önerisinde bulunduğu öğrenildi.

İmamoğlu'nun cevabı merakla bekleniyor

İmamoğlu’nun teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu çıkışta bir süre ayaküstü sohbet etti.

Ardından da İmamoğlu gazetecileri selamlayıp binadan çıkış yaptı.