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Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanlarından gazeteci yazar Altan Öymen'in eşi Aysel Öymen, 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, kısa bir konuşma yaparak taziye dileklerini iletti.

Ayaküstü görüştüler

İmamoğlu, cenaze töreni öncesinde Kılıçdaroğlu'yla ayak üstü bir görüşme gerçekleştirdi.

"Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum"

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesiyiz. Bugün acımız büyük, aramızdan Altan Öymen'in eşi rahmetli oldu. Onu ebediyete uğurladık, dolayısıyla yine önceki dönem genel başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na da hal hatır sorduk. Selamlaştık. Eğer kalacaksanız vaktiniz olursa misafir etmek isteriz dedik. Özel bir program planlamış bu akşam. Hal hatır sorduk kendisini de iyi görmekten mutlu oldum. Allah sağlığını sıhhatini versin. İnşallah sağlıkla hep güzel günlerde bir arada olalım.