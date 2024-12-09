Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük bir kazayı kıl payı atlattı...
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi selvi Kılıçdaroğlu, kızı Azime Aslı Nadir'in eşi Cenk Nadir'in babası Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya'ya hareket etti.
TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
Bu esnada Kılıçdaroğlu'nun aracı, Antalya'ya yakın bir yerde maddi hasarlı trafik kazası geçirdi.
DURUMLARI İYİ
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Çift, kaza sonrası tedarik edilen başka bir araçla Antalya’ya hareket etti.
CENAZE TÖRENİNE KATILDILAR
Daha sonra Kılıçdaroğlu çifti, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat eden dünürü Orhan Nadir'in cenazesine katıldı.
Muratpaşa ilçesindeki Türbeli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar da katıldı.
TAZİYELERİ ALDI
Cenaze töreninin ardından Nadir'in ailesi ve Kemal Kılıçdaroğlu taziyeleri kabul etti.
ANKARA'YA HAREKET ETTİLER
Kılıçdaroğlu çifti, cenaze töreni sonrası Ankara’ya hareket etti.
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