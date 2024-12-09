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Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dünürleri Orhan Nadir’in cenazesine katılmak için Antalya’ya giderken makam aracında maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.