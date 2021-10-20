Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı.

İyi Parti Grup Toplantısı sonrası Meclis'ten ayrılan Meral Akşener, beraberindeki heyetle saat 12.00’de CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Akşener, burada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHPliler tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından iki partinin genel başkanı, heyetleriyle birlikte toplantıya geçti.

TOPLANTI BAŞLADI

İki lider, görüşme sonrası basın açıklaması yapacak.

Öte yandan gündemdeki konuların ele alınacağı görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrı ve 'siyasi cinayetler' iddialarının da görüşüleceği öğrenildi.

İYİ PARTİ'NİN PLANI

Meral Akşener'in talimatıyla İyi Parti tarafından hazırlanan güçlendirilmiş parlamenter sistemi taslağına göre; Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı pasif bir isim olacak. Başbakan ise tam yetkilerle donatılacak.

Bu plan ışığında Meral Akşener, Başbakanlık görevine talip.

CHP'nin İyi Parti'nin önerisini kabul etmesi durumunda pasif Cumhurbaşkanı görevi de Kemal Kılıçdaroğlu'na düşecek.

2023 yılında yapılacak seçimlerin ardından referanduma gitmeyi planlayan Millet İttifakı, ardından Türkiye'yi genel seçime götürmek durumunda kalacak.

Bu planlara göre; Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi durumunda Türkiye çok kısa süre içerisinde en az 2 kez sandık başına gidebilir.

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