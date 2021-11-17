Ortak basın açıklaması yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, Türkiye'nin acilen erken seçime gitmesini istedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ziyarette bulundu.

Gündemi değerlendirdiklerini söyleyen iki genel başkan, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Endişeli olduklarını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'le birlikte yaptığı açıklamada erken seçim çağrısında bulundu.

"BİR AN ÖNCE SEÇİME GİDİN"

İyi Parti Lideri Meral Akşener'e ziyarette bulunan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin insanını seven, sorunların kısa sürede çözülmesi için çaba harcamayı kendisine görev edinen bir siyasal anlayışla açık ve net çağrımzı yapıyoruz. Ülkeyi yönetemiyorsunuz. Yazıktır günahtır. Daha fazla savurmayın. Bir an önce seçime gidin. Yeni bir hükümet gelsin. Doğru dürüst bu ülke yönetilsin. Bu nedenle Sayın Genel Başkan ve arkadaşlarıyla görüştük. İyi Parti'nin de bizim de iyi bir ekonomi kurmayımız var. Gidişattan duyduğumuz endişeleri paylaştık." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den erken seçim çağrısı VİDEO

"SEÇİM ÇAĞRISINA KATILIYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerine katılan Akşener, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim çağrısına katılıyorum. Ülkenin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.