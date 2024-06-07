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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Adana'da bir araya geldi: Nikah şahidi oldular

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Adana'da bir araya geldi: Nikah şahidi oldular CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğün törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, nikah şahitliği yaptı.