Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel Adana'da bir araya geldi: Nikah şahidi oldular

İHA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir aylık aranın ardından yeniden bir araya geldi.
İkili, CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer'in oğlu Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar'ın düğününde görüntülendi.
Özel ve Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
Düğün töreni, Adana'da yoğun katılımla gerçekleşti.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın kıydığı nikahta, genç çiftin şahitliklerini Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.
Özel ve Kılıçdaroğlu genç çifte mutluluk dileklerini iletti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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