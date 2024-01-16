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Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenazede bir araya geldi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cenazede bir araya geldi Ankara Milletvekili Semra Dinçer'in annesi Saime Dinçer için düzenlenen cenaze törenine CHP'nin eski ve yeni genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de katıldı.