CHP'nin Ankara Milletvekili Semra Dinçer, annesini kaybetti.
Dinçer'in annesi Saime Dinçer için cenaze töreni düzenlendi.
Ankara'da Çankaya-Oran Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine, partililer ve Dinçer ailesinin yakınları katıldı.
Kılıçdaroğlu ve Özel bir arada
Törende, CHP'nin eski ve yeni genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel de hazır bulundu.
Cemevine ayrı ayrı gelen Özel ve Kılıçdaroğlu, önce cenaze sahiplerine sabır diledi sonra kendi aralarında selamlaştı.
Cenazeye Özel de katıldı
Alevi ritüellerine uygun şekilde devam eden törene Özgür Özel de iştirak etti. Alevi dedesinin yönettiği törende Kılıçdaroğlu ve Özel en ön safta yer aldı.
Dinçer'in annesinin naaşı, törenin ardından defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na nakledildi.
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