Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasındaki anlaşmaya altılı masadan tepki Kemal Kılıçdaroğlu ile Ümit Özdağ arasında yapılan 'özel protokolün' ortaya çıkmasının ardından Deva ve Gelecek Partisi'nden peş peşe tepkiler geldi. İki partinin yöneticileri de hayal kırıklığına yaşadıklarını belirtti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimin kazanılması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu'yla aralarında bazı bakanlıkların ve MİT Başkanlığı'nın kendilerine verileceğine dair sözlü mutabakat yaptıklarını açıkladı.

Gündeme bomba gibi düşen bu sözler sonrası CHP Faik Öztrak'tan konuya ilişkin yalanlama gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu ise, Özdağ'ın sözlerine doğruladı.

Kılıçdaroğlu anlaşmayı 'özel protokol' olarak tanımlarken, Millet İttifakı'nın diğer bileşenlerinden tepki dolu açıklamalar gelmeye başladı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan: İyi ki olmamış!

Gelecek Partisi'nde Ahmet Davutoğlu'na en yakın isimlerden biri olan Parti Sözcüsü Serkan Özcan, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Özcan, "Başka hiçbir söz ya da açıklama seçim mağlubiyeti nedeniyle duyduğum büyük üzüntüyü ortadan kaldıramazdı. Teşekkür ederim Sn. Kılıçdaroğlu! Ben ve benim gibi sırf bu ülkeye demokrasi, hukuk ve eşitlik gelsin diye gecesini gündüzüne katan binlerce insana büyük bir teselli bahşettiniz! İyi ki olmamış!" ifadelerini kullandı.

Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na tepkili sözlerinin ardından bu kez de Deva Partisi'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Devalı Yeneroğlu: Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da Kılıçdaroğlu'nun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirten bir paylaşım yaptı.

Yeneroğlu, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Anayasa Değişikliği Önerisi ve Ortak Mutabakat Metni çalışmaları iki yıllık zorlu bir süreç içinde büyük bir özveri, güven ve şeffaflık zemininde hazırlandı. Çoğu zaman sadece gündüzlerimizi değil, gecelerimizi de bu sürece seferber ettik. Emeklerimizin neticesinde ortaya bir Türkiye vizyonu koyduk. Kaygılarımız hep vardı ama hiçbirisi tünelin sonundaki demokrasi ışığından daha değerli değildi. Güveni zor inşa edersiniz ama çok kolay harcarsınız. Bu kadar kolay harcanmamalıydı.” dedi.

"Ortak mutabakat metni çerçevesine dışına çıkılmayacaktı"

Öte yandan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında yapıldığı öğrenilen 'gizli protokol'den haberleri olmadığını söyledi.

Şahin, "Kemal Bey’in bize sözü şuydu; ortak mutabakat metni çerçevesine dışına çıkılmayacak ve millet ittifakının topluma sunduğu taahhütlerden asla ödün verilmeyecek noktasındaydı” ifadelerini kullandı.