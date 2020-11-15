Kemal Kılıçdaroğlu: Yapılmış anayasa çalışması yok

Özdağ'ın ortaya attığı, "CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi 2018'de ortak anayasa çalışması yaptı" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu, hayretler içerindeyim diyerek yanıt verdi.

İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın 2018'de CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürmesi, tartışmalara neden oldu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Özdağ’ın iddiasını gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, “Böyle bir anayasa çalışması yok. Kamuoyunda tartışılıyor, ben de hayretle izliyorum” açıklamasını yaptı.

"TOPLANTIDA ORTA DOĞU'YU TARTIŞTIK"

2017'de Türkiye Sosyal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı’nın (TÜSES) yaptığı Ortadoğu konulu toplantıya katıldığını açıklayan Kılıçdaroğlu, toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun da bulunduğunu aktararak, “Orta doğu’yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Anayasa konusunda da toplantı yaptı. Akademisyenler görüşlerini ifade ettiler. Ortada ‘Bir anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı’. Böyle bir şey yok” diye konuştu.

"AMACIMIZ GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM"

Tek bir partinin ‘mutfağında anayasa hazırlanamayacağını’ vurgulayan Kılıçdaroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Dört partiyle oturup anayasa taslağı hazırlamamız asla söz konusu olmadı. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden ne anlaşılacağı partiler kendi ekipleri özel olarak çalışıyorlar. Sayın Davutoğlu, bu konuda bir çalışma yaptıklarını ve önümüzdeki günlerde siyasi partileri ziyaret edip, görüşlerini ifade edeceklerini açıkladı.”