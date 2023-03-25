Kemal Kılıçdaroğlu: Yazıcıoğlu'nun oğlu, yol arkadaşımdır Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 14'üncü yıl dönümünde bir paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanı başımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız” dedi.

AA

Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katıldı.

"Hazineden yardım almadan siyaset yapan tek partiyiz. İlk defa helikopter kiralayarak miting yapıyoruz. Seçimlerde iddialıyız." diyen Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun ilçesi kırsalında düştü.

2009'da son yolculuğuna uğurlandı

Bölgede yapılan arama çalışmaları sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin cansız bedeni, Keş Dağı Kurudere Kanlıçukur mevkisinde bulundu.

Yazıcıoğlu, 31 Mart 2009'da Kocatepe Camisi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Binlerce seveni tarafından son yolculuğuna uğurlanan Yazıcıoğlu'nun naaşı, vasiyeti üzerine Taceddin Dergahı'na defnedildi.

"Yazıcıoğlu'nun oğlu, yol arkadaşımdır"

Türk siyasi hayatında iz bırakan liderlerden biri olan Yazıcıoğlu, vefatının 14’üncü yıl dönümünde de dualarla anılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından, Yazıcıoğlu'nun vefatı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabulünde çekilen fotoğrafa yer veren Kılıçdaroğlu, “Muhsin Yazıcıoğlu'nu vefatının 14. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah bana ömür verdiği sürece, rahmetlinin sevgili oğlu Fatih Furkan, yanıbaşımdan ayırmayacağım diğer bir yol arkadaşımdır. Merhum Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayı birlikte sonuca vardıracağız.” ifadelerini kullandı.