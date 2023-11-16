Kemal Kılıçdaroğlu yeni ofisini açtı: En siyasi semtte tuttu Kemal Kılıçdaroğlu, veda ettiği görevinin ardından Ankara'da yeni bir ofis açtı ve burada ilk ziyaretçilerini kabul etti. Kılıçdaroğlu'nun ofisi, 6'lı masa ortaklarından Davutoğlu, Akşener ve Babacan'ın ofislerine komşu bir konumda bulunuyor.

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Siyasette bir devrin sonu...

CHP’de yapılan kurultayla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş ve partinin yeni lideri Özgür Özel olmuştu.

13 yıllık genel başkanlık görevine veda eden Kemal Kılıçdaroğlu ise aktif siyasete devam edeceğini açıklamıştı.

Sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu’nun siyasete, kuracağı bir vakıf üzerinden devam edeceği öğrenilmişti.

Merakla beklenen ofisini tuttu

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı yarışını kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, merakla beklenen ofisini ise tuttu.

6'lı masa ortaklarıyla komşu oldu

Kılıçdaroğlu, çalışma ofisi için ise 6’lı masa ortaklarından İyi Parti, DEVA ve Gelecek partilerinin genel merkezlerinin de bulunduğu Mustafa Kemal Mahallesi’ni seçti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na komşu olan Kılıçdaroğlu’nun ofisi müstakil bir binada yer alıyor.

Müstakil ve dubleks

Kiralık olan çalışma ofisi dubleks ve üç odası bulunuyor. Kılıçdaroğlu, ilk ziyaretçilerini de salı günü ağırladı.

Kılıçdaroğlu için İstanbul’da da bir çalışma ofisi oluşturulacağı belirtildi.

Partiyi yönlendirecek

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi, gelecek süreçte parti çalışmalarını yönlendirmek için kullanılacağı düşünülüyor.

Vakıf çalışmalarına katılacak

Kılıçdaroğlu’nun yeni dönemde siyasi çalışmaların dışında vakıf çalışmaları içinde de olacağı belirtilirken, kulislerde ise Kılıçdaroğlu’nun yeni adresi için Özgür Özel’in Parti Meclisi’ne listeyi delerek giren, kendisine yakın isimlerden Müslim Sarı’nın başında bulunduğu İkinci Yüzyıl Vakfı konuşuluyor.

CHP’nin eski Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin’in de kurucuları arasında yer aldığı bu vakıfla çalışma konusunda henüz Kılıçdaroğlu bir karar almadı.

Tadilat sürüyor

Ofisin tadilat işleri ise halen devam ediyor.

Partilerin ziyareti sürüyor

Kılıçdaroğlu’nu çalışma ofisinde milletvekilleri, eski parti yöneticileri, partililer ziyaret ediyor.

"Çalışma azminden bir şey kaybetmiş değil"

Kılıçdaroğlu’nu ziyaret edenler yaptıkları değerlendirmelerde şunları söylediler:

Kendisini çok iyi gördük. Yakasında CHP rozeti takılı. Morali iyi. Çalışma azminden bir şey kaybetmiş değil. Üniversite çevreleriyle, bilim dünyasıyla, siyaset akademisiyle temaslarını sürdürecek. Alternatif bakış açısı yok. Partinin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapıyor.

"Partiye sahip çıkın"

Kılıçdaroğlu, kendisini ziyaret eden CHP’lilere ise şu ifadeleri kullandı:

Parti üyesi olarak üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğim. Partiye sahip çıkın. Partinin başarısı için ne gerekiyorsa yapalım. Yerel seçimde hep birlikte olun. Başarılı olmak zorundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'mutfak' göndermesi yaptı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı grup konuşmasında CHP Genel Başkanlığı'nı kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu'na ofis göndermesi yaptı.

"İnşallah mutfağı unutmamıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde sık sık evinin mutfağından paylaşım yapmasına atıfta bulunarak, "Kemal Kılıçdaroğlu ofis açmış sanırım, inşallah mutfağı da unutmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.