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    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu

    Burdur'da temaslarda bulunan CHP Lideri, gül topladıktan sonra işçilerle kahvaltı yaptı.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.05.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 14:24
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki partililerle bazı temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Isparta'nın Gönen ilçesindeki bir gül bahçesini ziyaret etti.

    YER SOFRASINDA KAHVALTI

    Çalışan kadınlarla gün ağarırken bahçede gül toplayan Kılıçdaroğlu, işçilerle yer sofrasında kahvaltı yaptı.

    AYAKKABILARINI ÇIKARMADI

    CHP Lideri'nin işçilerin ayakkabılarını çıkararak oturduğu yer sofrasına ayakkabılarıyla gelip oturması objektiflere yansıdı.

    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu VİDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #1

    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #2

    GÜL FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTEDİ

    Isparta'nın sadece Türkiye için değil, dünya için de önemli bir merkez olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, gül üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

    Kılıçdaroğlu, gülün kilogram fiyatının bu yıl en az 7 lira 50 kuruş olması gerektiğine işaret ederek, "Isparta'nın aromatik bitkiler açısından bir merkeze dönüştürülmesi lazım." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, yer sofrasına ayakkabılarını çıkarmadan oturdu #3

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