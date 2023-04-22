Kemal Kılıçdaroğlu yine bedava elektrik sözü verdi

ANKA

Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'a gitti.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlarına karanfil bırakan Kılıçdaroğlu'na depremzedeler tepki gösterdi.

Bölgeden hızla uzaklaşan Kılıçdaroğlu, gittiği Besni ilçesinde halka seslendi.

Kaçak elektrik kullanımının en yüksek olduğu Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta ücretsiz elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, Besni ilçesinde de çiftçilere aynı sözü verdi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Şanlıurfa’ya gittim, çiftçiler şikayet ediyorlardı; ‘Kuyudan su çekiyoruz, dünyanın elektrik parası, ödeyemiyoruz’. Geliyorlar, elektrikleri kesiyorlar, üretemiyorlar. Onlara şunu söyledim; ‘Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz.’ Aynı şeyi Besni için de söylüyorum; Besni’nin belediye başkanlığını bize vereceksiniz, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz. Nerede başkanımız? Bana dediler ki ‘Vay efendim, çiftçiye elektriği nasıl bedava verirsin’. Ya güneş enerjisinden elektrik üretmek için petrole, doğalgaza, kömüre ihtiyaç yok. Allah’ın güneşi var, o da bedava. Biz, güneşe dolar mı ödüyoruz? Güneşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, hepsi. Yapacağım, göreceksiniz Allah’ın izniyle. Bütün çiftçilerimize elektriği bedava vereceğiz. Hiç korkmadan, çekinmeden bunu yapacağız.