Kemal Kılıçdaroğlu yine varolan projeyi vadetti: Hayatımın en büyük projesi Sosyal medyadan "Hayatımın en büyük projesi" diye vaatte bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümeti zamanında yapılan "Bir Kuşak Bir Yol" projesini vadetti. Kılıçdaroğlu paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere bir hafta kala Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medya paylaşımları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kürtler ve Alevilerle ilgili çektiği videoları tepki toplayan Kılıçdaroğlu, bu kez AK Parti döneminde yapılan "Bir Kuşak Bir Yol" projesini "Hayatımın projesi" olarak duyurdu.

"Hayatımın en büyük projesini açıklıyorum"

Kılıçdaroğlu çektiği videoda Türkiye'yi Çin'e bağlayacağını belirterek şunları söyledi:

"Bugün hayatımın en büyük projesini açıklıyorum. Görsünler batıyı, doğuyu ne kadar umursuyormuşum. Ben doğu-batı diye ayırmam. Türk devletinin menfaatleri neredeyse orada olurum. Açıklayacağım proje, Türk devletinin gerçek manada Türk dünyasıyla buluşma projesidir. Türkiye’nin Türk dünyasıyla geç başlayan ama yavaş yavaş sağlıklı bir zemine oturmaya başlamış ilişkilerini arşa çıkaracak projedir bu."

"Tarihi ipek yolunu canlandıracağız"

"Tarihi ipek yolunu canlandıracağız. Yani Türkiye'yi Çin'e bağlayacağız. Hızlı, yeni bir ticaret ve taşıma koridoru, yani otoban açacağız. Bu koridor boyunca yüksek kapasiteli karayolu ile çift hat demir yolu altyapısı oluşturacağız. Tarihi ipek yolu otobanı ve demir yolu yaklaşık 5 bin 500 kilometre uzunluğunda olacak."

"Bu dediğim Batıyı kaygılandıracak"

"Sevgili halkım, bugün uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı deniz yolu ile yapılıyor. Bu proje denizlere kıyısı bulunmayan Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı Türkiye limanları ile buluşturacak. Türkiye, Türk dünyasının deniz giriş kapısı olacak. Bakın bu dediğim Batıyı kaygılandıracak. Bu akşam raporlarını geçeceklerdir. Ben de diyorum ki, varsın kaygılansınlar."

"Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor"

Varolan bir projeyi vadeden Kılıçdaroğlu sosyal medyada dalga konusu oldu.

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Günaydın. Sen treni kaçırmışsın. Çin seferlerimiz 2 yıldır devam ediyor." dedi.



Çin'e giden tren için "Gitmedi" dediler

Türkiye'den Çin'e giden ilk ihracat treni 4 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'dan yola çıkmış, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor üzerinden Çin'e ulaşmıştı. Tren, 8 bin 693 kilometre yol alıp, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştırmıştı.

2020 yılının sonunda Türkiye'den Çin'e giden ihracat treninin Halkalı'da durduğu iddiası muhalif medya tarafından dillendirilmişti.