Kemal Kılıçdaroğlu, Yunan Büyükelçi Lazaris'i kabul etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan ABD gezisinin ardından İngiltere gezisine hazırlanırken bir yandan da yabancı ülkelerin temsilcileri ile Ankara'da görüşmelerine devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, son olarak Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christodoulos Lazaris ile bir araya geldi.

Makamında kabul etti

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Büyükelçi Lazaris'i, makamında kabul etti.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

Konuya ilişkin açıklama, CHP'nin resmi Twitter hesabından yapıldı.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yunanistan’ın Türkiye Büyükelçisi Christodoulos J. Lazaris’i CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kabul etti. Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti." notuyla paylaşıldı.