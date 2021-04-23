Çocuklarla bayramlaşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da yaşayan bir çocuk tarafından Yunanistan'a davet edildi. Kılıçdaroğlu ise "Davete icabet gerekir" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrim içi bayramlaştı.

Kılıçdaroğlu, farklı şehirlerden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

YUNANİSTAN'A DAVET

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal Amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay" dedi.

DAVETE İCABET GEREKİR

Diğer çocuklar da Kılıçdaroğlu'na bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.

Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'a davet edildi VİDEO