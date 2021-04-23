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- Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'a davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu Yunanistan'a davet edildi
- Haber Merkezi
- 23.04.2021 - 14:23
- Güncelleme : 23.04.2021 - 14:40
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir grup çocukla çevrim içi bayramlaştı.
Kılıçdaroğlu, farklı şehirlerden ve yurt dışından çocuklarla görüşmesine ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
YUNANİSTAN'A DAVET
Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan bir çocuğun "Gümülcine pek turistik bir yer sayılmaz ama babam Yunanistan'ın en iyi Türk kahvesinin Gümülcine'de yapıldığını söylüyor. Kemal Amca seni Yunanistan'a da bekliyoruz." sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, "Bir kez gelmiştim, bir daha gelirim, hay hay" dedi.
DAVETE İCABET GEREKİR
Diğer çocuklar da Kılıçdaroğlu'na bulundukları illeri ziyaret etmesi için davette bulundu.
Kılıçdaroğlu, bu davetlere ilişkin Twitter'dan "Davetlere icabet etmek gerekir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.