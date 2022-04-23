- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı
Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı
- 23.04.2022 - 14:46
- Güncelleme : 23.04.2022 - 15:01
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde coşku ile kutlanıyor.
Sabah saatlerinde resmi törenlerin ardından Ankara'da parti genel başkanları genel merkezlerine giderek çocukları ağırladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen kalabalık bir çocuk kafilesini kabul etti.
Ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı
Makam odasında çocukları ağırlayan Kılıçdaroğlu çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler dağıttı.
Kılıçdaroğlu çocuklara Nutuk hediye etmeyi de ihmal etmedi.
CHP lideri, o anlara ilişkin fotoğrafları da Twitter hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaşımını, "Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin 23 Nisan Ne güzelsiniz Türkiye’nin evlatları." notuyla yaptı.
Çocuklar çay servisinden sonra geldi
Kılıçdaroğu'nun çocuklara hediyelerini dağıtırken çekilen fotoğraflardan birinde ise makam masasında dolu duran çay bardağı dikkatlerden kaçmadı.