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Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı

Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretine gelen çocuklara Nutuk dağıttı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini makamında ziyaret eden çocuklara Atatürk'ün eseri Nutuk'u hediye etti. Kılıçdaroğlu'nun masasındaki çay dolu çay bardağı ise dikkatlerden kaçmadı.