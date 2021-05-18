CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Alaattin Çakıcı'ya cevap verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında açıklamalarda bulunan Alattin Çakıcı'ya yanıt verdi.

ÇAKICI'YA CEVAP VERDİ: ŞAHINIZ GELSE SÖZÜMÜ KESEMEZ

Kılıçdaroğlu, "Sizin şahınız gelse benim sözümü kesemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bir avuç mafya artığına asla bırakmayacağız." dedi.

Öte yandan Alattin Çakıcı, geçtiğimiz günlerde bir mektup yayınlamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan Alaattin Çakıcı'ya yanıt ViDEO

"KILIÇDAROĞLU, KİTLELERİN ÖNÜNDE ONURUMU RENCİDE ETTİ"

Çakıcı, Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu denen, 1,55 boyunda olan, işi gücü Cumhur İttifakı’na saldıran, dış güçlerin piyonu olan zat, sürekli beş paralık mafyayla iş birliği yaptılar cümlesini dile getirerek kitlelerin önünde onurumu rencide etti." ifadelerini kullanmıştı.