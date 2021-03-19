Kemal Kılıçdaroğlu'dan cumhurbaşkanlığı adaylığı için: İnşallah

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği ev ziyaretinde, kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini söyleyen bir kadına, "Orası şimdilik karanlık alan, inşallah" diye karşılık verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev ziyaretleri kapsamında bugün İstanbul'un Sarıyer ilçesindeydi.

Kılıçdaroğlu burada, “Adalet Yürüyüşü”nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ın evine de ziyarette bulundu.

Kılıç, ailesi ve komşılarıyla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu'na kahve ikram edildi.

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"ORASI KARANLIK ALAN, İNŞALLAH"

Sohbet esnasından bir kadın Kılıçdaroğlu'na "Seni cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu kadına "O ne olur bilmiyorum, orası şimdilik karanlık bir alan. Önemli olan bu memlekete huzurun gelmesi" diye karşılık verdi.

Kadınların, "İnşallah siz olursunuz" demesi üzerine ise Kılıçdaroğlu da "İnşallah" dedi.