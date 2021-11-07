Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni paylaşım

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kadınlara yönelik açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Daha önce gençlere yönelik videolar çeken Kılıçdaroğlu bu sefer kadınlara yönelik hamlelerde bulundu.

Paylaşımına, "İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum" notunu düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeni paylaşım VİDEO

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLK HAFTA GERİ GELECEK"

Önemli bir meselede şahitliğinize ihtiyacım var diyen Kılıçdaroğlu, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacaktır, İstanbul Sözleşmesi'ni ilk bir hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacak altı ay içinde. Tüm savcı ve adli kurumlarla çalışanlar bu konuda özel bir eğitim alacak. Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunaca ve içlerinden en az biri kadın olacak.

"KADINA ŞİDDET UYGULAYAN ŞAHISLARA İNDİRİMSİZ YAPTIRIM OLACAK"

Şiddet bildirimleri aile hekimleri tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalının oluşturulması sağlanacak. Kadınlara şiddet uygulayan şahıslara indirimsiz bir şekilde bakın altını özellikle çiziyorum indirimsiz şekilde hukuki yaptırımlar olacak. Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik de ilk altı ayda net adımlar atılacak. İşte veya evde her nerede olursa olsun kadına uygulanan fiziki şiddet gibi psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamdan suç sayılacak. Umuyorum ki artık kadınlar adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalınmayacak" dedi.

"ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SOSYAL HAKLARI KORUNACAK"

Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk altı ayda çözeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "1971 yılından bu yana Türkiye'nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı aile destekleri sigortalaşmasını ilk altı ayda sağlayacağım. İlk altı ayda ev kadınlığını kanuni iş tanımına dahil edeceğim. Çalışmayan kadınların sosyal hakları güvence altına alınacak. Asgari ücretin altında geliri olan aileler için aile destek sigortasından mali destek sağlanacak. ve ev kadınları güçlendikçe hanelerde güçlenecek" ifadelerini kullandı.

"KAMUDAKİ YÖNETİMDE YÜZDE 35 KADIN KOTASI OLACAK"

İstihdama yönelik teşviklerde bulunan Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Kadın istihdamını arttırmaya yönelik adımları ilk altı ayda atacağım. Tabii önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olmaktır. KOBİ’lerin yarı zamanlı kadın istihdamını arttırmak için sloganımız, ‘Ev kadınlarına iş, eve aş olacak’. Ev kadınlarını yarı veya tam zamanlı işe alan KOBİ’lerin vereceği maaş, ödeyeceği vergide, devlet Aile Destekleri Sigortası kapsamında destek verecek. Devlet memuriyetine ev kadınlarının da alınmasını teşvik edeceğim. Ayrıca kamuda yönetim kademelerinde en az yüzde 35 kadın kotasının uygulanmasını sağlayacağım. Devlet, yönetim kademelerinde çalışan kadın oranı yüzde 35 veya üzeri olan özel sektör şirketlerine de vergi teşviki verecek.

"EŞİNDEN BOŞANAN KADINLARA FON OLUŞTURULACAK"

Eşinden boşanan kadınlar için ilk altı ayda Yeni Başlangıçlar Fonu oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. Eşinden boşanan kadınlara, Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız Yeni Başlangıçlar Fonu sayesinde, boşanıp başvuran her kadına taşınma ve ev kurma desteği verdirecek. Kadın çalışmıyorsa istihdama katılımı için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacaklar. Amacımız, bu konuda tam adalet düzenini kurmak.

"DOĞUM İZNİ KANUNU DEĞİŞECEK"

Doğum izni kanununu ilk altı ayda değiştireceğim. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde, istihdam eden kurum ve kuruluşlara yönelik özel vergi teşvikini ilk altı ayda getireceğim. Böylelikle tüm dünyadaki trendin aksine Türk kadınları, iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanmış olacak.

"KADIN SAĞLIĞI PROJESİ İNŞA EDİLECEK"

Güçlü bir kadın sağlığı projesini hemen başlatacağım. Kadın sağlığı programı sayesinde kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak. Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen HPV aşısı da dahil olmak üzere bu konudaki tüm önleyici sağlık harcamaları da devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.



"SÖYLEDİKLERİMİ YAPMAZSAM HESABINI SORACAKSINIZ"

Sevgili halkım, bunlar iktidara gelişimizin ilk altı ayında kadınlar için hayata geçireceğimiz nefes alma kolaylıklarıdır. Videomu buraya bırakıyorum. Siz de şahit olun. Söylediklerimi yapmaz isem hesabını doğal olarak soracaksınız."