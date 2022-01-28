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    Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası

    Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medya paylaşımı nedeniyle 250 bin TL'lik dava açtı.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 18:42
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

    Kılıçdaroğlu'nun 26.01.2022 tarihinde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla mesnetsiz isnatlarda bulunarak Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal ettiği belirtildi.

    250 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

    Açıklamada,  "Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı video nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 250 bin liralık tazminat davası açılmıştır" denildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu na 250 bin liralık manevi tazminat davası #1


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