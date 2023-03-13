Kemal Kılıçdaroğlu'na aday listelerini belirlemesinde tam yetki 6'lı masadaki küçük partileri Meclis'e sokmak amacıyla CHP'deki ön seçim yöntemini kaldırtan Kemal Kılıçdaroğlu, masadaki pazarlıklar için partisinden yetkiyi aldı.

Seçime sayılı günler kala partilerin çalışmaları hızlandı.

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıdan alınan bilgilere göre; gündem konusu milletvekili adayları listesinin belirlenmesi oldu.

Tam yetki Kılıçdaroğlu'nda

CHP'li isimler, bu konuda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdi. Listeler hazırlanırken ön seçim yöntemi rafa kaldırıldı.

Ortak listeler yapılacak

Bilindiği üzere 6'lı masada yaşanan kriz nedeniyle liderleri ikna etmek için her partiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekilliği verecek olan Kılıçdaroğlu, bazı illerde ittifaklarıyla ortak listelerin yapılması ve CHP'den aday gösterilmesi gibi durumların yaşanacağından dolayı ön seçimin kaldırılarak isimleri kendisinin belirlemesi yetkisini aldı.

Kim kaç vekil alacak

6'lı masada uzun süren pazarlıklar kapsamında Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'ne 20'şer milletvekili verilecek.

Masanın en küçük ortağı Demokrat Parti 4 milletvekili konusunda Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaştı.

Saadet Partisi ise 10 milletvekili alacak.