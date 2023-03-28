Kemal Kılıçdaroğlu'na Alevi vurgusuyla oy isteniyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan sloganlardan biri de "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" oldu. Bu söylem hem siyasi partilerin hem de terör örgütlerinin dilinde.

ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi, seçim kampanyasında öne çıkarılan bir özelliği haline getiriliyor. Alevi vurgusu Bununla ilgili ilk söylemler, Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'tan yükseldi. Komünist Baş, "Açalım kızıl sancağı geçsin yezidlerin çağı" dedi. Bu söylem siyasetten terör örgütlerine kadar da sıçradı. Terör örgütü THKP-C, bu söylemi afiş haline getirdi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrıları yapar hale geldi. Terör örgütlerinden Kılıçdaroğlu'na oy çağrıları 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde terör örgütü PKK'nın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istemesinin ardından, örgütün küçük kolları olarak görülen terör örgütleri de peş peşe benzer çağrılar yapmaya başladı. Gözden Kaçmasın Terör örgütü PKK, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi Haberin Detayları Erkan Baş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Alevi yurttaşlarımız olmak üzere tüm emekçi yurttaşlarımıza çağrımız: ‘Gelin canlar bir olalım’ diyen Pir Sultan’ın çağrısıdır. Açalım kızıl sancağı, geçsin Yezidlerin çağı diyoruz ve modern Yezidlerin bu çağını da kapatacağımıza da söz veriyoruz.