Kemal Kılıçdaroğlu'na Armağan Çağlayan'dan tepki: Osur osur ipe diz.... Değişim kavgaları arasında umutlu devam eden Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tepki de yakınında bulunan Gazeteci Armağan Çağlayan'dan geldi.

ensonhaber.com

CHP'de sular durulmuyor...

Genel seçim öncesi krizlerin yaşandığı partide, seçim sonrası hesaplaşmalar sürüyor.

Seçimlerin kaybedilmesiyle birlikte CHP'de 'değişim' tartışmaları başladı.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği bazı isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini savunurken Kılıçdaroğlu ise devam kararı aldı.

Değişimcilerin ikna çabası

Değişimciler adına Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, kararsız delegeleri ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değişim sesleri yükselen partide tüm kongereler olaylı geçti.

"Daha çok güzel baharlar göreceğiz"

Defalarca yenilgiyle yüzleşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sık sık seçime dair umutlarını yinelemesine partiye yakın isimlerden de tepkiler artıyor.

Gazeteci Armağan Çağlayan da seçimler öncesinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer aldı.

Bir konuşmasında da "Hiç endişelenmeyin daha çok güzel baharlar göreceğiz" ifadelerini kullan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki gösteren isim de yine Çağlayan oldu.

"Osur osur ipe diz! Şahane!"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını sosyal medya hesabında alıntılayan Çağlayan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Osur osur ipe diz! Şahane!" diyerek tepkisini gösterdi.