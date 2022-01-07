Kemal Kılıçdaroğlu, açılış ve temel atma törenleri için geldiği Beylikdüzü’nde, Bakırköy Belediyesi çalışanları tarafından ‘zam tepkisi’ ile karşılandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, park ve sosyal tesislerden oluşan bir dizi açılış ve temel atma törenine katılmak üzere Beylikdüzü’ne geldi.

Kılıçdaroğlu burada, Bakırköy Belediyesi çalışanlarının 'zam' tepkisi ile karşılaştı.

Bakırköy Belediyesi çalışanları, son üç yıldır zam alamadığı gerekçesi ile grev başlatmıştı.

Aradan geçen süreçte çalışanlar, defalarca Bakırköy Belediyesi ve CHP’li yöneticilerden en azından yıllık enflasyon oranında zam yapılmasını istemişti.

SÖZLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ PROTESTO EDİLDİ

Grevin 13'üncü gününde ise Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen işçiler, zam konusunda söz aldığını fakat aradan geçen günlerde sözün yerine getirilmediğini söyleyerek Kılıçdaroğlu’nu protesto etti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na belediye çalışanlarından zam tepkisi VİDEO

KORUMALAR İŞÇİYİ UZAKLAŞTIRDI

Programa gelen Kılıçdaroğlu'na ulaşmaya çalışan bir işçi, koruma engeline takıldı. Kılıçdaroğlu, durumunu anlatmaya çalışan işçiyi dinlemezken, korumaları işçiyi alandan uzaklaştırdı.

“75 GÜNDÜR GREVDEYİZ VE MASA ÇÖZÜMÜ OLMADI”

Son üç yıldır zam alamadıklarını ifade eden Yılmaz Şutanrıkulu, şu açıklamalarda bulundu:

“27 yıldır Bakırköy Belediyesi’nde işçiyim. 75 gündür grevdeyiz ve masa çözümü olmadı. Belediye başkanımız sıfır zam önerdi ve sonrasında 3, 5, 7 gibi bir zam modeli önerildi. Tabii bu rakamları kabul etmedik ve masadan kalktık. Sesimizi Kemal Kılıçdaroğlu’na iletmek için buradayız. Fakat 75 gündür onlarca kez kendilerine iletmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık.

“BU SÖZ YERİNE GETİRİLENE KADAR KILIÇDAROĞLU’NUN PEŞİNDEYİZ”

‘Grevdeyiz, desteğiniz bekliyoruz’ dedik ama bir dönüş alamadık. Bize defalarca söz verildi, halledeceğiz denildi ama bir sonuç alamadık. Biz ekmeğimiz için buradayız. 75 gündür bu kış şartlarında hak ettiğimiz almak için direniyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu bize söz verdi, biz bu söz yerine getirilene kadar Kılıçdaroğlu’nun peşindeyiz.





“TÜİK’İN ENFLASYON RAKAMLARI KADAR ZAM İSTİYORUZ”

Grevimizin 13'üncü gününde kendisinden söz aldık, ‘Halledeceğiz arkadaşlar’ dedi. Ama kendisine ulaşmamız 10’u, 15’i geçti ama hala bizim isteklerimiz yerine getirmediler. İsteklerimiz çok fazla değil. Biz kendilerinin doğru olduğuna inanmadığı TÜİK’in enflasyon rakamları kadar zam istiyoruz. Bizim karşımıza yüzde 0 zam ile geldiler ardından ise 5, 7, 9 gibi bir rakam söylediler. Yaşanan bu enflasyon karşısında bize dayattıkları bu oranları asla kabul etmeyeceğiz.”