Kemal Kılıçdaroğlu'na Biden mı Trump mı sorusu

Kemal Kılıçdaroğlu, Donald Trump'ın Türkiye'ye bakışının derin sarsıntılara neden olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'daki başkanlık seçimlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Karar TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP Lideri, Donald Trump'ın yeniden başkan olmasına endişeyle baktığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU TARAFINI BELLİ ETTİ

Taha Akyol ile Elif Çakır'ın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili "Sonuç ne olur bilmiyoruz ama Trump'ın Türkiye'ye bakışı, kaygılar ötesinde derin sarsıntılar oluşturdu. Böyle bir endişe var. Ben bu endişeyi görüyorum. İnşallah böyle bir tablo ortaya çıkmaz." ifadelerini kullandı.

CHP Lideri, Ankara'nın da Donald Trump'ın yeniden seçilecek olmasına endişeyle baktığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok zeki bir lider olduğunu Joe Biden'ın bu güç karşısında başarısız kalacağını söylemişti.

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BİDEN, TÜRKİYE'DE MUHALEFETİ DESTEKLEMEK İSTİYOR

Demokratların başkan adayı Joe Biden ise Türkiye hakkında küstah açıklamalara imza atarak göreve gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidarına son vermek için muhalefete elinden gelen tüm desteği vereceğini açıklamıştı.