CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çay üreticisi olarak bilgi veren kişinin, CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek olduğu öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program kapsamında bu sabah Rize'ye geldi.

İlk olarak merkeze bağlı Bozkale Köyü'ne giden Genel Başkan Kılıçdaroğlu burada köylüler ve çay üreticileri ile bir araya gelmek istedi.

CHP'Lİ BAŞKANIN OĞLU, KILIÇDAROĞLU'NU ÇAY ÜRETİCİSİ GİBİ KARŞILADI

Kendisini burada Rizeli üreticilerin yerine, bulunduğu bölgeye 98 kilometre uzaklıktan gelen, partisine mensup Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek'in oğlu Erkin Akçiçek karşıladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi veren kişi CHP'li başkanın oğlu çıktı

"BU SORUNU CUMHURİYET HALK PARTİSİ ÇÖZER"

Çay alım yerinde çay üreticisi gibi Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Akçiçek, "Sayın Genel Başkanım, şu çayı yurt dışından getiriyorlar ama bizim çayımız harika bir çay ve her yere yeter. Bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunu çözerse Cumhuriyet Halk partisi çözer" ifadelerini kullandı.

"BUNLARI ÇÖZMEK İÇİN BURAYA GELDİK"

Kılıçdaroğlu, ise Akçiçek'in bu sözleri üzerine kendisine "Bunları çözmek için buraya geldik. Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Meclis'te kanun teklifi vereceğiz" yanıtını verdi.