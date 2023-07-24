Halk Tv'den Kemal Kılıçdaroğlu'na fesih tepkisi! Cafer Mahiroğlu: 'Bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz' Cumhuriyet Halk Partisi'nin Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahiroğlu, "CHP’yi böyle bir kara lekeyle baş başa bırakmayın" diyerek sitem etti.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları, muhalefette tüm dengeleri bozdu.

Tarihi seçimin üzerinden 2 ay geçerken, CHP'de seçim hezimetinin sancıları sürüyor.

Bir yandan 6'lı masada gizli protokol tartışmaları sürüyor, bir yandan da parti içinde kutuplaşmalar yaşanıyor.

Öyle ki, istifa çağrılarıyla yüzleşen muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adeta savaş açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu savaşı başlatan isimlerden biri oldu.

Halk Tv ile yollar ayrıldı

Böylelikle parti, Kemalci ve Ekremciler olarak ikiye ayrıldı. Seçim öncesi baba-oğul imajı çizen iki isim şimdilerde tartışmaların odağındaki isim haline geldi.

Yaşanan gerilimde tansiyon giderek yükselmeye başladı. Bu kez olaya, CHP'nin fonladığı Halk TV de karıştı.

İmamoğlu'nun başlattığı değişim çağrılarına destek verdiği gerekçesiyle, Kılıçdaroğlu'nun kararıyla partinin Halk TV ile yaptığı protokol sona erdi.

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"Partimiz tek taraflı fesih hakkını kullandı"

Konuya ilişkin açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’den geldi. Erdem, “Halk Tv isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk Tv ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.” ifadelerini kullandı.

"Bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz"

Bunun üzerine kanalın Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da sosyal medya hesabından sert ifadeler kullanarak açıklama yaptı.

Mahiroğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV’ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce ‘tebliğ edildi’. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik Antalya sıcağında, güneş altında yapıldı.

Kararının altında sizin imzanız olduğu haberlerini bazı basın kuruluşlarının yayınlarında okuyoruz. Bugün 24 Temmuz, sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü. Özgür basın açısından bu simge günde soruyorum, bu haberler doğru mu?

Cumhuriyet’le yaşıt CHP’nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum. Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim. Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim.

CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz.

"CHP’yi böyle bir kara lekeyle baş başa bırakmayın"