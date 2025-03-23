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Haber Merkezi

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu yolsuluktan tutuklandı ve görevden alındı.

Aynı saatlerde ise İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması için ön seçim için sandık kuruldu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sandık başına giden CHP'lilerden biriydi.

Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Çankaya Evi'nde oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ALANDAN AYRILIRKEN SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu açıklamanın ardından bölgeden ayrılırken ise ortalık karıştı.

Kılıçdaroğlu'na destek ve tepki sloganları birbirine girdi.

Bir CHP'linin tepkisi ise güne damga vurdu.

"MEMLEKETİ SEN BU HALE GETİRDİN"

Bir kadının "Sen getirdin memleketi bu hale" ifadeleriyle bağırdığı anlar sosyal medyanın gündemine oturdu ve günün en dikkat çekici olayları arasına girdi.