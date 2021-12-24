Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız’ diye soruldu

“İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her liderin kafasında bir isim olduğuna dikkat çekti.

Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı henüz belli değil...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu konu soruldu.

"ONURLU BİR GÖREV"

Gazetecilerin “Cumhurbaşkan adayı olacak mısınız?” şeklindeki sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu erken seçimi işaret ederek, "İttifak görüş birliği içinde olursa tabii ki onurlu bir görev” dedi.

“HER LİDERİN KAFASINDA BİR İSİM VARDIR”

Kılıçdaroğlu, “Erken seçim kararı alınırsa ittifak süratli bir şekilde aday belirler. Tahmin ediyorum her liderin kafasında bir isim vardır. Millet İttifakı'nda ekonomi, demokrasi ve parlamenter sisteme dönüş konusunda büyük bir mutabakat var. Şimdiden iktidara geldiğimizde hangi kararları, hangi sürede alacağımızla ilgili çalışmaları yapıyoruz.” dedi.

“MİLLET İTTİFAKI’NA BAŞKA PARTİLER DAHİL OLURSA…”

Başka partilerin Millet İttifakı'na katılımı ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Kamu yönetimine süratle liyakatli kişileri atamamız gerekiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme ne sürede geçeceğimizi belirlememiz lazım. Bu çalışmaların hepsini yapıyoruz. Millet İttifakı'na başka partilerin dahil olması ittifak ortaklarının alacağı bir karar.”