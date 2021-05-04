Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı soruldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olması için Millet İttifakı'nın onay vermesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Bu tartışmaların nedeni ise, muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu. Partiler de hazırlıklarına bu yönde başladı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

"İTTİFAK KARAR VERECEK"

Bugün Yeniçağ TV'de gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun konuğu olan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, programda adaylığı ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı mısınız?" sorusuna "Bizim bir Millet İttifakı'mız var, ittifakla istişare yapmadan doğru olmaz. İttifak, 'olacaksın' derse, oluruz o zaman. Bu tamamen ittifakın kendi içinde oturacağı, konuşacağı bir olay. Bugünden cumhurbaşkanlığı tartışması yapmayı da çok doğru bulmam. Belli bir zaman dilimi içinde taşlar yerine oturur. Ondan sonra oturur bunu konuşuruz. Taşlar yerine oturur konuşuruz. İttifakı oluşturan liderlerin soruları vardır, akıllarında adaylar vardır. Anayasa taslak metnine ilişkin görüşme devam ediyor. Bugünde görüşülecek. Ortaya uzlaşılan bir metin çıkar. Liderler de bu metne bağlı kalarak çıkar vatandaşla paylaşırlar bunu. Bizi eleştirebilmek için bize oy verin diyoruz biz." yanıtını verdi.

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"YENİ AKTÖRLER GELSİN"

"CHP'nin, diğer partilerden bir ismin adaylığına nasıl bakacağı" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "İttifak uzlaştığı andan itibaren herkes aday olabilir. Ben isterim ittifakımız güçlü olsun, yeni aktörler gelsinler. Türkiye’nin huzuru beraberliği için bir mücadele verilecekse biz bu yoldan gidebiliriz. Konu bir kişi değildir, konu Türkiye’dir. Ali olur, Veli olur… Temel mesele Türkiye’dir. O zaman ittifakın adayının arkasında dururuz tabii." dedi.