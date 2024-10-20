Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaretten' soruşturma

AA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son yaşanan gelişmede ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMASI İNCELENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Ekim'de sosyal medya platformu X'ten yaptığı "Sırtından hançerlenmenin öfkesini sosyal medyadan sürekli birilerine hakaret ederek çıkarmaya çalışanlara sadece acıyarak bakıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, eski Türkiye'nin unutulmaya yüz tutmuş kötü hatıraları olarak anılmaktan kurtulamayacaklar." paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması incelendi.

Savcılık, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımındaki ifadelerinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçunu oluşturabileceğini değerlendirerek, Kılıçdaroğlu hakkında resen soruşturma başlattı.