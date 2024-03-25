Kemal Kılıçdaroğlu'na "demokrasi ödülü" verildi 23 Mayıs seçimlerini kaybeden ve şu sıralar Ankara'da açtığı ofisle siyasete devam eden Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratlar Konfederasyonu'nun iftarına katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında seçimlere giren ve yenilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna da veda etti.

CHP Genel Başkanlık koltuğunu da Özgür Özel'e devreden Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir ofis açtı.

Görüşmelerini Ankara'da sürdüren Kılıçdaroğlu, son olarak iftar davetine katıldı.

Ödül verildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokratlar Konfederasyonu'nun iftarına katıldı.

İftarda beş derneğin bir araya gelerek oluşturduğu konfederasyon tarafından, Kılıçdaroğlu'na "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Demokrasi Ödülü" verildi.

"Devlet Adamı" detayı

Kılıçdaroğlu'nun burada yaptığı konuşmasının dakikalarca alkışlandığı kaydedildi. Öte yandan etkinliğin davetiyesinde, Kılıçdaroğlu için 'Devlet Adamı' ifadesi kullanıldığı görüldü.