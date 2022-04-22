Gelen elektrik borçlarının tutarı sorulan Kılıçdaroğlu "otomatik ödeme talimatıyla borçlarının yatırıldığını belirterek" tam rakamı bilmediğini söyledi.

3 ay önce sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile elektrik zamları geri alınıncaya kadar faturalarını ödemeyeceğini duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği dün kesildi.

Evinde an itibarıyla elektirksiz oturan CHP Lideri, bu sabah konuyla ilgili FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Elektriğinin kesilmesi üzerinden değerlendirmelerde bulanan Kılıçdaroğlu'na Küçükkaya geçmiş dönemde gelen borçların tutarlarını sordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na elektrik faturalarının borç tutarı soruldu VİDEO

Otomatik talimatla ödüyordum

Gelen faturaların tam miktarını bilmediğini belirten Kılıçdaroğlu " İsmail Bey, doğrusunu isterseniz bankaya otomatik ödeme talimatı verildi, faturalar otomatik olarak yatırılıyor. Aslında eşimle ben evde yalnız yaşıyoruz çok tutmuyor. Bin küsür falan galiba... Burada mesele faturaları ödeyip ödememe değil. O gücüm zaten var." ifadelerini kullandı.