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    Kemal Kılıçdaroğlu'na göre AK Parti 20 yılda hiç fabrika açmadı

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, AK Parti döneminde açılan bir tane fabrikanın kendisine gösterilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.10.2022 - 10:42
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na göre AK Parti 20 yılda hiç fabrika açmadı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda ilginç bir çıkış yaptı.

    CHP Lideri, AK Parti döneminde Türkiye'de hiç fabrika yapılmadığını söyledi.

    "Tek fabrika söylesinler"

    "85 milyona sesleniyorum" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Allah aşkına son 20 yılda AK Parti hükümetinin yaptığı bir tek fabrika söylesinler." dedi.

    "Bir fabrika yok.."

    CHP Lideri, konuşmasının devamında şunları söyledi:

    "Bir fabrika yok. Peki nasıl olacak? Türkiye'yi nasıl büyüteceğiz? Yapamıyorlar, beceremiyorlar.

    Türkiye'yi tam bir çıkmaza soktular. Tam bir borç batağına soktular. Bu kadar ağır borç yükünün getirdiği sorun nedir?

    Siyasal iradenin her an dışarıya ipotek edilebilir konuma gelmiş olmasıdır. Egemen güçlerin talimatını koşulsuz yerine getiren bir siyasi iradenin ortaya çıkması demektir.

    Bunu özellikle Sivas'ta söylüyorum. Borç alan emir alır. Şimdi siyasal iktidar emir alan konuma gelmiştir."


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