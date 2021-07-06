Geçmiş konuşmalarında AK Parti'ye oy vermenin haram olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, son konuşmasında AK Parti'ye oy vermenin günah olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümeti vardı.

"AK PARTİ'YE OY VERİYORSAN GÜNAH İŞLİYORSUN"

Sert eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti seçmenin oyuna da talip oldu.

Kılıçdaroğlu, "İsraf haram değil mi? İsraf günah değil mi? AK Parti'ye geçmişte oy vermiş bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. İsraf haramsa, israf günahsa, sen gidip hala ona oy veriyorsan, sen de günah işliyorsun." diyerek seçmenlerin sandıkta CHP'ye oy vermesini istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre AK Parti'ye oy vermek günah VİDEO