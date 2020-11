CHP Lideri, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun neden ihale yapılmadan Katar'a satıldığını sordu. Kılıçdaroğlu, bu soruya cevap gelmediği için AK Parti'ye oy vermenin haram olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esnafların sorunlarının daha iyi anlaşılması için Esnaf Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete Katar ile yapılan anlaşmalar üzerinden yüklendi.

Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun ihale yapılmadan Katar'a satıldığını belirten CHP Lideri, neden ihale yapılmadığının cevabını vermeyen bir iktidara oy vermenin haram olduğunu söyledi.

"BAKIN İNANÇLA SÖYLÜYORUM..."

Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa İstanbul'un Katarlılara satıyorsunuz.. Gayet güzel. İhale yaptınız mı? Belki başka bir ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. Niye ihale yapmadılar. Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy.. Bakın inançla söylüyorum, her oy haram olur. Her oy haram olur..." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na göre AK Parti'ye oy vermek haram VİDEO