Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘İBB bizi yardımlarda ayırıyor’ sitemi

Ziyaret ettiği mahallede şikayetleri dinleyen ve bunları da Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İBB ile ilgili sitem görüntülerini yayınlamadığı ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Çekmeköy’deki Nişantepe Mahallesi’ni ziyaret etti, bu anları da resmi Twitter hesabından “Bir ülkede yolsuzluk olunca, neler oluyor görsünler istiyorum. Çalınan her kuruş, bu insanlarımızın çocuklarının rızkıdır...” diyerek paylaştı.

Ancak Kılıçdaroğlu’nun ekibi, bu görüntülerde mahallelinin isyan ettiği anları çıkarttı.

“BELİRLİ İNSANLAR ALIYOR”

2 gün önce yapılan ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen kadınlardan birinin “Çekmeköy Belediyesi’nden alıyoruz ama diğer gelen kartlar bizim evlerden ayrılıyor, kesinlikle ayrılıyor. Belirli insanlar alıyor. Allah razı olsun kaymakamımızdan da memnunuz, alıyoruz.” dediği görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ziyaretinde İBB'ye tepki VİDEO

“HİÇBİR ŞEY GÖREMİYORUZ”

Bir diğer mahalle sakini, “Vermiyorlar, ayırıveriyorlar.” derken, başka bir kadın da, “Gittiğimiz zaman biz arabalarla gönderdik, depoya gönderdik oradan alın diyorlar. Ama biz hiçbir şey göremiyoruz; ne kumanya ne başka bir şey. Mesela ayakkabı, mont geliyor çoluğumuzun çocuğumuzun eline ulaşmıyor.” ifadelerini kullanıyor.

EKİBİ KONUŞMANIN BİTMESİNİ BEKLEMEDİ

Kılıçdaroğlu’nun ekibinin konuşmaları yarıda keserek, genel başkanlarını vatandaşların yanından aldığı bunun üzerine de CHP Genel Başkanı’nın kadınların yanından ayrıldığı görülüyor.