İzmir'de depremzedeleri ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren bir kadın, "8 aydır nerede olduğunuzu merak ediyorum" diyerek CHP Lideri'nden hesap vermesini istedi.

İzmir'de 30 Ekim 2020 yılında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 117 kişi hayatını kaybederken, 1.053 kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden vatandaşların dışında birçok kişinin evi yıkıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 8 ayın ardından, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu burada bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

"8 AYDIR NEREDEYDİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından bir depremzede, "Biz Bayraklı olarak çok mağduruz. Siz Kuşadası'na kadar geldiniz.

Sizi bekledik. Umut ettik. Ama uğramadınız.

8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum. Kuşadası'na kadar geldiniz, buraya gelmemenizin gerekçesini söyler misiniz?" diye sordu.

"DEPREMDEN SONRA GELDİM.."

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, depremden sonra İzmir'e geldiğini, milletvekillerinin de Ankara'da süreci takip ettiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedelere konut yapımı için Dünya Bankasından kredi almaya çalıştığını kaydetti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na İzmirli depremzededen tepki VİDEO