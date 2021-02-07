Kemal Kılıçdaroğlu'na korona aşısında sıra geldi

Daha önce korona aşısı için sıramı bekleyeceğim diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aşı sırasının kendi yaş grubuna gelmesiyle birlikte, aşı yaptırabilecek.

Türkiye'de aşılama süreci hızla devam ediyor.

Birçok ülkeyi geride bırakan aşılama sürecinde sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ederken Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den 30 Aralık 2020’de getirdiği ilk parti 3 milyon doz inaktif aşıda da sona gelindi.

3 milyon doz aşının 2 milyon 597 bin 43’ü kullanılırken, ikinci partide gelen 10 milyon doz aşının da 14 günlük inceleme süresi bu hafta tamamlanacak.

SIRA KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YAŞ GRUBUNDA

Bilim Kurulu’nun önerileriyle belirlenen Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi’ne göre aşılamada sıranın 70-74 yaş arası bireylere de geldi.

Aşı sırasının bu yaş grubuna gelmesiyle birlikte gözler CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

"SIRAMI BEKLEYECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, vatandaşların aşı olmaya teşvik edilmesi kapsamında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kendisine yaptığı aşılanma davetine, “Ben vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu olarak sıramı bekleyeceğim. Öncelikle sağlık çalışanlarının aşı olması lazım” yanıtını vermişti.

72 yaşındaki Kılıçdaroğlu, istemesi halinde bu hafta 70-74 yaş arasındaki bireylerle birlikte aşısını yaptırabilecek.