Kemal Kılıçdaroğlu'na koronavirüs testi yapıldı

CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

AVUKATI VE DANIŞMANI KORONAYA YAKALANDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in ve avukatı Celal Çelik'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.