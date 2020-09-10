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    Kemal Kılıçdaroğlu'na koronavirüs testi yapıldı

    CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.
    • DHA
    • 10.09.2020 - 17:54
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na koronavirüs testi yapıldı

    Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Covid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filyasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapıldı. Test sonucu negatiftir." denildi.

    AVUKATI VE DANIŞMANI KORONAYA YAKALANDI

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile birlikte Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'in ve avukatı Celal Çelik'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

    Kemal Kılıçdaroğlu na koronavirüs testi yapıldı #1

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