Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında karar çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunan kişinin cezası belli oldu. 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde er Yener Kırıkçı'nın Ankara Çubuk'taki cenaze törenine katıldı.

Cenazenin kaldırıldığı köyde linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu ve yanındaki milletvekilleri önce bir eve sığındı, daha sonra zırhlı araçla köyden çıkarıldı.

1 yıl 15 gün ceza aldı

Olayın ardından açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgül’e 1 yıl 15 gün ceza verildi.