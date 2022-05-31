Petrol
119.53
1.64%
Euro
17.6406
-0.14%
Dolar
16.4254
0.28%
Altın
978.54
0.11%
Borsa
2545
0.71%
Bitcoin
518.613
3.46%
BTXN Coin
12.20
-2.08%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında karar çıktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunan kişinin cezası belli oldu. 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında karar çıktı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde er Yener Kırıkçı'nın Ankara Çubuk'taki cenaze törenine katıldı.

    Cenazenin kaldırıldığı köyde linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu ve yanındaki milletvekilleri önce bir eve sığındı, daha sonra zırhlı araçla köyden çıkarıldı.

    1 yıl 15 gün ceza aldı

    Olayın ardından açılan davanın yedinci duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

    Kılıçdaroğlu’na saldıran Osman Sarıgül’e 1 yıl 15 gün ceza verildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu na linç girişimi davasında karar çıktı #1


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da kargoyla silah gönderen çeteye operasyon
    3. Sayfa

    Konya'da kargoyla silah gönderen çeteye operasyon

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte
    Magazin

    Merve Boluğur: Bence herkes eşit güzellikte

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir