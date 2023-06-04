Kemal Kılıçdaroğlu'na Parti Meclisi'nden kurultay yetkisi Seçimlerden sonra herkesin istifa etmesini beklediği Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ekibini arkasına alarak kurultaya hazırlanmaya başladı.

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Seçimlerde Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferi CHP'yi karıştırdı.

İstifayı düşünmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden sonra yaptığı ilk toplantıda Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi istifasını verdi.

İstifaların ardından CHP Parti Meclisi, CHP Genel Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplandı.

Kadınlara yoğunluk verildi

Kılıçdaroğlu'nun her zaman yanında gördüğümüz Selin Sayek Böke, Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin yerine genç kadın üyelerin geçmesi dikkat çekti.

Seçim döneminde sahada görev alan isimler, tek tek söz alarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini iletti.

Seçim yenilgisini Cumhur İttifakı'nın yaptıklarına bağlayan üyeler, 12 seçim kaybeden liderlerine kurultay sürecini başlatması için tam yetki verdi.

Yeniden aday olacak

Yaklaşık bir ay sonra kurultay sürecinin başlaması bekleniyor.

Kasım-aralık döneminde de kurultay olacağı, Kılıçdaroğlu’nun da bu kurultayda yeniden aday olarak güvenoyu alacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.