Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında ikinci duruşma görüldü

Davada ifade veren sanıklardan Engin Üce, yumruk atma niyetinde olmadığını kendisini kalabalıkta itelediklerini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki şehit cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin devam eden davada, ikinci duruşma görüldü.

Duruşmada, ilk duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan sanıklar ifade verdi.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

Sanık Halis Daştan, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, hiçbir şeye katılmadım, daha önceki ifadelerime katılıyorum. Her ne kadar olayı hatırlamadığımı söylemişsem de soruşturma aşamasında verdiğim beyan doğrudur." dedi.

Halis Daştan, avukat Celal Çelik tarafından CHP aracına taş atmakla suçlandı ancak sanık bu suçlamayı kabul etmedi.

YUMRUK SAVURMA NİYETİM YOKTU

Davada sanık olarak hakim karşısına çıkan Engin Üce ise, "Kalabalıkla beraber sürüklenip, bu olayların bize iftira şeklinde atıldığını hatırlıyorum. Biz bir şey yapmadık. Kalabalıkta yumruk filan yok. Zaten iteleniyoruz. Sadece itelemeyle alakalı oraya karıştım. Yumruk savurma niyetim yoktu. İteliyorlar. Olayı durdurmaya çalışıyorum, tamamen. Kurtulma amacıyla kolumu salladım." dedi.