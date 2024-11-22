Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Özgür Özel ve Mansur Yavaş duruşmaya katıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması başladı.
Hapis ve siyasi yasak istemli dava öncesi Kılıçdaroğlu'nu adliye önünde kalabalık bir grup karşıladı.
Sloganlar eşliğinde duruşma salonuna gelen Kılıçdaroğlu'na destek için Özgür Özel ve Mansur Yavaş da yalnız bırakmadı.
MAHKEMEDEN İLK KARE
Saat 14:00'ten başlayan duruşmaya ilişkin mahkeme salonundan bir fotoğraf karesi yansıdı.
Karede Kılıçdaroğlu'nun elindeki kağıtlarla savunmasını yaptığı görüldü.
Kılıçdaroğlu savunma yaparken arkasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ve DEM Parti Eski Eş Genel Başkanı Mithat Sancar yer aldı.
ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ DESTEĞE GİTTİ
Bu isimlerin yanında ise Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun hemen arkasında yer aldığı görüldü.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Almanya'da gerçekleştirilen panel nedeniyle davaya katılmadı.
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