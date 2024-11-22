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Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Özgür Özel ve Mansur Yavaş duruşmaya katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu'na siyasi yasak davası: Özgür Özel ve Mansur Yavaş duruşmaya katıldı Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı duruşma başladı. Mahkemeden yansıyan görüntüde Kılıçdaroğlu'na destek için Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın duruşma salonunda hazır bulunduğu görüldü.