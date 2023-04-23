Kemal Kılıçdaroğlu'na torunları sürpriz yaptı 23 Nisan'da depremzede çocukları konuk eden Kemal Kılıçdaroğlu'na, ikiz torunları da ziyarette bulundu.

ensonhaber.com Seçim çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk olarak Anıtkabir'e gitti. Anıtkabir ziyaretinin ardından Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamında, Adıyaman ve Hatay'dan gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi. "Kemal Dede" diye seslendiler Kılıçdaroğlu'na "Kemal Dede" diye seslenen çocuklar Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Kılıçdaroğlu'nun elini öpmek istedi. Kılıçdaroğlu da çocukların elini öptü. Kılıçdaroğlu, sohbet ettiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İkiz torunları da geldi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem ve gelini Mine Kılıçdaroğlu da ikiz çocukları İpek ve Barış'la birlikte seçim nedeniyle yoğun mesai yapan Kılıçdaroğlu'na sürpriz yaparak ziyarete geldi.